Tom Holland sorgt auch privat für Recht und Ordnung

"Spider-Man"-Schauspieler Tom Holland hat nach eigenen Worten einen Streit in einem Supermarkt geschlichtet. "Sie gingen aufeinander los, direkt hinter mir", sagte der 28-Jährige in einem Interview der Fitness-Zeitschrift "Men's Health". Dem Bericht zufolge stürzte sich Holland in bester Superhelden-Manier ins Getümmel.

von APA