"Spider-Man"-Darsteller Tom Holland fühlt sich eigenen Angaben zufolge in seinem Superhelden-Anzug kaum bekleidet. "Im Grunde bin ich in diesen Filmen nackt, weil er so hauteng ist", erzählte der 28-Jährige, der kürzlich seine Rückkehr für einen vierten Spider-Man-Film bestätigt hatte, in der Talkshow "Live with Kelly and Mark".

von APA