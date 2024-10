Tödlicher Schussvorfall in Kärntner Kaserne

ZU APA0348 VOM 22.10.2024 - In der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau ist am Dienstag 21-jähriger Grundwehrdiener von seinem Kollegen angeschossen und in einem Krankenhaus an den Verletzungen gestorben. Im Bild: Die Türkkaserne in Spittal am der Drau , aufgenommen am Dienstag, 22. Februar 2024.