Als gebürtiger Münchner ist es für Tobias Roth zwar nur ein Katzensprung nach Salzburg, dennoch fühlt sich der deutsche Autor, Übersetzer und Herausgeber derzeit wie im Paradies: Der H.C. Artmann-Stipendiat verbringt als Writer-in-Residence den November in einer kleinen Wohnung in der Mozartstadt und konzentriert sich darauf, seine mannigfaltigen Projekte voranzutreiben. Am Dienstag (19.11., 19 Uhr) gibt er im Literaturhaus Salzburg Einblicke in die italienische Renaissance.

von APA