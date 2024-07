Titelverteidiger Sturm zittert sich in 2. ÖFB-Cup-Runde

Damit dürfen die Steirer weiter vom dritten Cupsieg in Serie träumen. Bereits in der sechsten Minute gingen die Grazer durch einen direkten Freistoß von Manprit Sarkaria in Führung, dem früheren Bundesliga-Tormann Christoph Riegler rutschte der Aufsitzer durch die Beine. Sturm-Goalie Kjell Scherpen verschätzte sich wenig später, wodurch die Kremser durch Hakan Gökcek (13.) ausglichen. Beim 2:1 (26.) von Tomi Horvat sah Riegler erneut nicht glücklich aus, eine Minute später gab es auf der Gegenseite Elfmeter. Den ersten Versuch von Philipp Koglbauer parierte Scherpen, der Niederländer soll aber nicht auf der Linie gestanden sein. Gökcek machte es besser und schnürte nach einer halben Stunde den Doppelpack.

Danach taten sich die Grazer gegen tiefstehende Niederösterreicher schwer, ehe in der Verlängerung doch noch die Erlösung gelang. Gorenc Stankovic traf nach der 19. Sturm-Ecke der Partie im Sitzen ins lange Eck, nachdem Max Johnston ein Schuss abgerissen war. Biereth gelang nach einem Konter der Schlusspunkt.

Zuvor hatte sich mit dem SCR Altach der erste Bundesligist überraschend in der ersten Runde des ÖFB-Cups verabschiedet. Die Vorarlberger von Trainer Joachim Standfest mussten sich bei Regionalligist SR Donaufeld in Wien mit 0:2 (0:1) geschlagen geben und verpatzten damit den Saisonstart. Der Drittligist ging durch einen sehenswerten Schuss von Antonio Babic ins Kreuzeck in Führung (14.), in der Schlussphase besiegelte Floris van Zaanen per Foulelfmeter (89.) die Sensation.

Blau-Weiß Linz gab sich beim 5:0 (1:0) beim Regionalliga-Aufsteiger SV Wildon hingegen keine Blöße. Für die Mannschaft von Trainer Gerald Scheiblehner trafen Ronivaldo (26., 71.), die beiden Neuzugänge Alexander Schmidt (79.), Thomas Goiginger (81.) und Julian Gölles (87.) gegen den Regionalliga-Aufsteiger. Einen 14:0-Kantersieg feierte indes die Sportunion Mauer, Meister der Wiener Stadtliga, gegen den ASK Klagenfurt. Die Kärntner waren nach dem Zwangsabstieg von der Regionalliga in die 2. Klasse nicht mehr konkurrenzfähig.

Am Freitag waren mit Vizemeister Red Bull Salzburg, LASK, Hartberg, Austria Klagenfurt, WAC und GAK bereits sechs Bundesligisten in die nächste Runde eingezogen. Einzig der Aufsteiger aus Graz musste auswärts gegen den Viertligisten Velden zittern und kam erst im Elferschießen weiter. Am Sonntag sind mit der Wiener Austria bei Pinzgau Saalfelden (16.00), der WSG Tirol in Imst (16.30) sowie SK Rapid bei SC Neusiedl am See (18.30/live ORF 1) die restlichen drei Bundesligisten im Einsatz.