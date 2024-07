Titelverteidiger Alcaraz zieht ins Wimbledon-Finale ein

Carlos Alcaraz steht wie vor einem Jahr im Finale des Grand-Slam-Klassikers in Wimbledon und könnte seinen Triumph aus dem Vorjahr wiederholen. Am Freitag setzte sich der Tennisprofi aus Spanien im Halbfinale gegen den Russen Daniil Medwedew 6:7(1),6:3,6:4,6:4 durch. Im Endspiel könnte es zum Wiedersehen mit Novak Djokovic kommen, den der 21-Jährige im Vorjahr in fünf Sätzen bezwungen hatte. Der Serbe spielte im Anschluss gegen den Italiener Lorenzo Musetti.

von APA