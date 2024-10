US-Schauspieler Timothée Chalamet ("Dune", "Call Me By Your Name") hat die Teilnehmer eines Doppelgänger-Wettbewerbs in New York überrascht. Der 28-Jährige erschien am Sonntag (Ortszeit) persönlich bei dem Event, das laut US-Medien Hunderte Schaulustige anzog. Beschützt von Leibwächtern habe Chalamet mit einigen seiner Doppelgänger für Fotos posiert.

von APA