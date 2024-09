Tilda Swinton hat "keine Angst vor dem Tod"

"Ich denke, die ganze Reise hin zur Akzeptanz des Todes kann für manche Menschen lang sein", so Swinton. "Aus bestimmtem Grund und aufgrund spezieller Erfahrungen in meinem Leben kam es bei mir recht früh. Ich weiß, dass er kommt. Ich fühle ihn kommen, ich sehe ihn kommen. Ich unterstütze meine Freunde, wenn sie den Übergang vollziehen, sagen wir es mal so."

Moore verkörpert im Film eine Freundin von Martha, die ihr in dieser Zeit beisteht. In Venedig sagte die 63-Jährige, dass es wenige Filme über die Freundschaft älterer Frauen gebe. "Ich weiß nicht, ob es einen anderen Filmemacher auf der Welt außer Pedro gibt, der davon erzählen würde."

Beide Schauspielerinnen betonten ihre Bewunderung für den Oscar-Preisträger Almodóvar. Swinton sagte, sie habe sich, als sie den Regisseur ("Alles über meine Mutter") einmal traf, quasi dafür beworben, einmal eine Rolle in einem seiner Filme zu spielen. Sie habe zu ihm gesagt: "Hör zu, ich werde Spanisch für dich lernen. Ich kann auch stumm sein, es ist mir egal."