Thiem nach Marathon-Match bei Gstaad-Auftakt ausgeschieden

Dominic Thiem hat das Auftaktspiel beim ATP-250-Sandplatzturnier in Gstaad nach langem Kampf verloren. Auf seiner Abschiedstournee musste sich der 30-jährige Niederösterreicher am Montag in der ersten Runde dem peruanischen Qualifikanten Juan Pablo Varillas nach einem 2:51-Stunden-Marathon knapp mit 3:6,7:5,6:7(4) geschlagen geben. Damit verpasste Thiem in der Schweiz gegen den Weltranglisten-162. wie schon zuletzt auf Mallorca auf Rasen den Einzug ins Achtelfinale.

von APA