Die amerikanische Schauspielerin und "The Shining"-Star Shelley Duvall ist tot. Duvall starb im Alter von 75 Jahren, wie die US-Magazine "Variety" und "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf ihren langjährigen Ehemann Dan Gilroy berichteten. Gilroy zufolge erlag Duvall im Schlaf den Folgen einer Diabetes-Erkrankung in ihrem Haus im US-Bundesstaat Texas.

von APA