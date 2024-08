Teuerung im August bei 2,4 % - Weiter über Eurozonen-Schnitt

Die Inflationsrate in Österreich ist im August laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 2,4 Prozent gesunken. Sie lag damit auf dem niedrigsten Niveau seit April 2021. Der für EU-Vergleiche harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) betrug im August 2,5 Prozent, in der Eurozone lag er im Schnitt bei 2,2 Prozent und damit weiterhin niedriger als hierzulande. In Österreich wirkten etwa Treibstoffe preisdämpfend, im Euroraum waren niedrigere Energiepreise maßgeblich.

von APA