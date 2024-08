Tennisstar Alcaraz mit Glanzvorstellung ins Olympia-Finale

Wimbledon- und French-Open-Champion Carlos Alcaraz kann seinen tollen Tennis-Sommer mit der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Frankreich krönen. Es fehlt ihm nur noch ein Sieg dazu. Mit einer eindrucksvollen Leistung besiegte der Spanier am Freitag im Halbfinale in Paris den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 6:1,6:1 und hat die Silbermedaille damit schon sicher. Am Sonntag kann sich Alcaraz im Endspiel zum Nachfolger von Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev küren.

von APA