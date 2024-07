Tennis-Star Sinner sagt wegen Mandelentzündung Olympia ab

Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner hat aufgrund einer Mandelentzündung sein Antreten beim olympischen Tennisturnier abgesagt. "Ich bin traurig, euch mitteilen zu müssen, dass ich leider nicht an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen kann", schrieb der Südtiroler am Mittwoch auf X. Die Mandelentzündung sei bei einem Arztbesuch festgestellt worden, woraufhin Sinner abgeraten wurde, in Paris zu spielen.

von APA