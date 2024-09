"taz" stellt im Herbst 2025 Druck der Tageszeitung ein

Ab Herbst 2025 wird es keine gedruckte Tageszeitung "taz" mehr geben. Die Zeitung beendet nach der Ausgabe am 17. Oktober 2025 den Druck ihrer täglichen Ausgaben von montags bis freitags, wie das Haus auf der Genossenschaftsversammlung in Berlin ankündigte. Die Tageszeitung wird dann perspektivisch nicht mehr auf Papier, aber weiterhin von Montag bis Freitag als digitale Ausgabe per E-Paper zu lesen sein.

von APA