US-Superstar Taylor Swift (34) gibt es nun auch in Kuchenform - wenn auch mit kleinem Schönheitsfehler. Bei einer Backmesse in Birmingham in England wurde eine lebensgroße Kuchenstatue der Musikerin ausgestellt. Die Hände seien allerdings beim Transport abgefallen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Der Kuchen sollte daher nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen.

von APA