Taylor Swift entsetzt über Bluttat im britischen Southport

Popstar Taylor Swift hat am Dienstag ihr Entsetzen über die tödliche Attacke auf mehrere Kinder in England zum Ausdruck gebracht. "Der Schrecken des gestrigen Angriffs in Southport geht mir noch immer durch den Kopf und ich stehe völlig unter Schock", schrieb die US-Sängerin in ihrer Instagram-Story. Der Angriff in dem nordwestenglischen Ort ereignete sich bei einem Tanzkurs für Kinder im Volksschulalter zu Songs von Swift.

von APA