Tausende Evakuierungen und Tote nach Hochwasser in Vietnam

Bei schweren Überschwemmungen in Zentralvietnam sind Behördenangaben zufolge drei Menschen ums Leben gekommen. Wie der Katastrophenschutz in der Provinz Thanh Hoa am Dienstag mitteilte, wurden mehr als 11.000 Menschen gezwungen, ihre Häuser zu verlassen und sich in höher gelegene Gebiete zu begeben.

von APA