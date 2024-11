Nachdem Beamtenminister Werner Kogler (Grüne) die Verantwortung für die virulente Personalkrise in der militärischen Luftraumüberwachung von sich gewiesen hat, will Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) das Problem nun im eigenen Haus lösen. Im Vorfeld des EU-Verteidigungsministerrats in Brüssel erinnerte sie am Dienstag an ihre Forderung, ihr die Verantwortung für das Heerespersonal zu übergeben.

von APA