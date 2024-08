Swift-Absage - Fans verbinden sich über soziale Plattformen

Über Plattformen wurden Treffen vereinbart und Chats eingerichtet, um vor allem jenen, die nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen (Stornierungen etc.) zu helfen. Wie bei Swifties üblich, gibt es großen Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung. "Meine Schwester sitzt allein in Wien fest", hieß es in einem Kommentar. Aber sie habe sich gerade mit so vielen anderen Swifties verabredet, "die ebenfalls festsitzen". Ein anderer Swiftie schrieb: "Ich bin auch allein in Wien, darum habe ich eigentlich vor, drinnen zu bleiben. Aber wenn mich jemand treffen will, ich würde gerne auf Sightseeing gehen."

"Meine Mama und ich sitzen im Zimmer und weinen", schrieb ein Fan. "Unser Herz ist gebrochen, wir sind von Kalifornien hierher geflogen", ein anderer. In einem weiteren Post hieß es: "Ich bin allein nach Wien gekommen und hänge jetzt im Hotelzimmer herum, und mir ist gar nicht nach Schlafen, mit Dutzenden von Freundschaftsbändern und niemandem zum Tauschen."

Generell wurde in den Kommentaren von größeren Zusammenkünften in der Öffentlichkeit abgeraten. Die Verunsicherung ist aus den Stellungnahmen deutlich herauszulesen. "Geht auf keinen Fall zum Stadion", wurde wiederholt gepostet. An Swift wurde im offiziellen Account appelliert, die Konzerte neu anzusetzen. Eine Stellungnahme von Swift selbst blieb bisher aus.