Meister Sturm Graz hat seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga in der 11. Runde ausgebaut. Die Steirer setzten sich am Sonntag mit 2:1 beim LASK durch und führen nach der 11. Runde nun drei Punkte vor Rapid. Die Hütteldorfer waren zuvor beim Debüt von GAK-Trainer Rene Poms zu einem späten 1:1 gekommen. Ex-Serienmeister Salzburg erlebte in Wolfsberg den nächsten Dämpfer. Trotz 40-minütiger Überzahl kam die Elf von Pepijn Lijnders nicht über ein 0:0 beim WAC hinaus.

von APA