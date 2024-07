Sturm Graz holt Bayern-Talent - Schnegg wechselt in die USA

Sturm Graz hat sich mit einem Talent des deutschen Rekordmeisters Bayern München verstärkt. Der Fußballmeister gab am Donnerstag die Verpflichtung des kroatischen U21-Teamspielers Lovro Zvonarek leihweise für ein Jahr bekannt. Der 19-jährige Mittelfeldspieler hat in der vergangenen Saison fünf Bundesligaspiele absolviert und ein Tor erzielt. Zudem verkündete Sturm den bereits kolportierten Abgang von David Schnegg. Den Außenverteidiger zieht es in die USA zu D.C. United.

von APA