Sturm Graz demütigt Salzburg mit 5:0 im Gipfeltreffen

Fußball-Meister Sturm Graz hat das erste Gipfeltreffen der Saison mit Red Bull Salzburg überaus klar mit 5:0 (2:0) gewonnen und die Horror-Woche des Ex-Champions perfekt gemacht. Die Salzburger waren bereits am Dienstag in der Champions League in ein 0:4-Debakel gegen Brest gelaufen. Nun folgte am Sonntag in der Liga die höchste Bundesliga-Pleite seit dem historischen 0:7 am Ostersonntag 2008 gegen Rapid.

von APA