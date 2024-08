Sturm bezwint Hartberg 2:0 - 1:1 von Rapid in Klagenfurt

Bereits am Samstag hatte Red Bull Salzburg Blau-Weiß Linz mit 5:1 geschlagen, der LASK hatte eine 1:2-Heimniederlage gegen Altach kassiert. Die WSG Tirol und der GAK trennten sich 0:0. In der Tabelle ist Rapid zwei Zähler hinter den makellosen Salzburgern (6 Punkte) gemeinsam mit der punkt- und torgleichen WSG erster Verfolger der "Bullen". Die Wiener "Veilchen" und Sturm Graz halten wie unter anderem auch der WAC nun bei drei Punkten. Am Ende ist Klagenfurt mit einem Zähler Elfter vor Hartberg, dem einzigen Team nach zwei Runden noch ohne Punkteertrag.