Straka beendet Golfturnier im hinteren Feld

Sepp Straka hat das Golfturnier bei den Olympischen Spielen im hinteren Feld beendet. Nach seinem Rückfall auf den Runden zwei und drei konnte der Österreicher am Schlusstag nicht mehr zusetzen und landete um Rang 35. Die Spitze um den groß aufspielenden Spanier Jon Rahm war am Nachmittag noch auf der "back nine" zugange.

von APA