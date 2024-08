Straka-Aufholjagd bleibt aus - Golfer außerhalb von Top 30

Für Sepp Straka wird sich der Medaillentraum bei den Olympischen Spielen wohl nicht erfüllen. Der 31-Jährige startete am Samstag im Le Golf National südwestlich von Paris zwar stark in die 3. Runde, ließ aber die Konstanz für eine angepeilte Aufholjagd vermissen. Nach 18 Löchern standen den starken fünf Birdies auch vier Bogeys gegenüber. Nach der 70er-Runde kündigte sich keine große Rangverbesserung gegenüber dem Vortag an, vorerst lag der gebürtige Wiener auf Platz 35.

von APA