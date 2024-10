Stones köpfelt ManCity zu spätem Sieg in Wolverhampton

Ein Kopfballtreffer von Verteidiger John Stones hat Meister Manchester City am Sonntag in der Nachspielzeit in der Fußball-Premier-League einen 2:1-(1:1)-Auswärtssieg bei Wolverhampton gesichert. Die Elf von Pep Guardiola lag durch ein Tor von Jörgen Strand Larsen (7.) früh in Rückstand und musste nach dem Ausgleich durch Josko Gvardiol (33.) trotz drückender Dominanz und einiger Chancen bis zum Finish zittern.

von APA