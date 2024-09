Stichwort - Umwälzungen im Management von OpenAI

Nachfolgend eine Auswahl der Veränderungen im OpenAI-Management der vergangenen Monate:

13.02.24 Der KI-Forscher und OpenAI-Mitgründer Andrej Karpathy verlässt das Unternehmen. Er gründet später Eureka Labs, das KI für den Bildungssektor entwickelt.

08.03.24 OpenAI-Chef Sam Altman kehrt in den Verwaltungsrat des KI-Entwicklers zurück. Mit ihm ziehen Sue Desmond-Hellmann, die frühere Chefin der Bill and Melinda Gates Foundation, Nicole Seligman, eine frühere Spitzenmanagerin beim Elektronik-Konzern Sony, sowie Fidji Simo, die Chefin des Lebensmittel-Lieferanten Instacard, in das Gremium ein. Altman war im November 2023 wegen angeblich mangelnder Kommunikation entlassen worden, kehrte aber nach wenigen Tagen auf den Chefposten zurück.

14.05.24 Der OpenAI-Mitgründer und -Chefentwickler Ilya Sutskever wirft hin. Er hatte als Mitglied des Verwaltungsrats eine Schlüsselrolle bei Altmans Kurzzeit-Entlassung gespielt. Sutskever gründet das KI-Startup Safe Superintelligence (SSI), das binnen weniger Monate eine Bewertung von fünf Mrd. Dollar erreicht.

10.06.24 OpenAI heuert Sarah Friar, die frühere Vorstandsvorsitzende des Nachbarschaftsnetzwerks Nextdoor, als Finanzchefin an. Diesen Posten gab es bei dem KI-Entwickler bis dahin nicht. Die Leitung der Produktentwicklung übernimmt Kevin Weil, der zuvor unter anderem bei Twitter, Facebook und Instagram gearbeitet hatte.

05.08.24 Mit John Schulman nimmt ein weiterer OpenAI-Mitgründer seinen Hut und wechselt zum Rivalen Anthropic. Der für das Tagesgeschäft zuständige Chef und Mitgründer Greg Brockman nimmt sich bis zum Jahresende 2024 eine Auszeit.

08.08.24 OpenAI beruft Zico Kolter in den Verwaltungsrat. Der Professor der Carnegie Mellon University ist Experte für KI-Sicherheit. Er zieht daher auch in den entsprechenden Ausschuss des OpenAI-Aufsichtsgremiums ein.

25.09.24 Technologiechefin Mira Murati gibt nach sechseinhalb Jahren im Unternehmen überraschend ihren Rücktritt bekannt. Während der Posse um den Altman-Rauswurf leitete sie OpenAI kurzzeitig. Gleichzeitig verabschieden sich mit Barret Zoph und Bob McGrew zwei leitende Entwickler. Altman befördert Mark Chen zum Entwicklungschef. Matt Knight verantwortet künftig die Informationssicherheit und Josh Achiam die Einhaltung des Unternehmensziels, eine sichere KI zu entwickeln.