Viel aktueller hätte die diesjährige Produktion des Theaters im Bahnhof für den steirischen herbst thematisch kaum ausfallen können. Mit "Spiel mir das Lied von Knittelfeld oder die Pubertät der FPÖ" begibt sich das Grazer Kollektiv auf Spurensuche nach dem Phänomen des jüngsten Erfolges der Partei. Als Spielort wählte man jenen Schauplatz, an dem die FPÖ mitten in ihrem bisher größten Höhenflug scheinbar zerbrach: das Kulturhaus in Knittelfeld. Am Sonntag war Premiere.

von APA