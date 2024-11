Die steirische FPÖ hat am Montag ihre zweite Plakatwelle für die Landtagswahl am 24. November vorgestellt. Diese zeigen Spitzenkandidat Mario Kunasek mit den Slogans "Nein zu Schwarz-Rot - jetzt braucht es Dich" oder ganz im etablierten Stil von Parteichef Herbert Kickl mit "Euer Wille - mein Auftrag". Kickl werde auch zwei Mal die Landespartei unterstützen, bei einem Auftritt am Freitag in Leibnitz und beim Wahlkampfabschluss am 21. November in der Grazer Seifenfabrik.

von APA