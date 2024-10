Steiermark: Nikotinbeutel nur noch ab 18 Jahren zu kaufen

Mit 1. Oktober sind in der Steiermark Nikotinbeutel nur noch für Personen über 18 Jahren zu kaufen und zu konsumieren. Dies geht auf eine entsprechende Novelle des steirischen Jugendschutzgesetzes zurück, die so Anfang Juli vom Landtag beschlossen worden war. Bis zum 30. September, also Montag war der Konsum noch ab 16 Jahren erlaubt.

von APA