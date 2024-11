In drei Wochen wird ein neuer steirischer Landtag gewählt und die Parteien sind großteils in den Intensivwahlkampf gestartet. Die ÖVP wird Montagabend in der Grazer Messe den Auftakt für die heiße Phase einläuten. Ihr und den acht anderen wahlwerbenden Gruppierungen kann man in den Gassen der Grazer Innenstadt kaum noch entgehen. Verteilt werden neben den obligatorischen Kugelschreibern und Feuerzeugen auch Stoffsackerl, Marmeladen, Malbücher, Schokolade und Lebkuchen.

von APA