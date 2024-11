Stars und Angehörige bei Liam Paynes Beerdigung

Die Trauerfeier fand in dem kleinen Ort Amersham in der Grafschaft Buckinghamshire nordwestlich von London statt. Auf Bildern war auch zu sehen, wie sein Sarg in einer weißen Kutsche zur Trauerfeier gebracht wurde. Payne stammt eigentlich aus Wolverhampton nahe Birmingham in den West Midlands.

Der tragische Tod des Popstars ist nach bisherigen Erkenntnissen der argentinischen Ermittler ein Unfall gewesen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft könnte Payne eine Krise wegen des Konsums von Drogen und Alkohol durchgemacht haben. Der Musiker habe auch nicht reflexartig versucht, sich zu schützen, hatten die Ermittler bereits zuvor erklärt. Daher sei davon auszugehen, dass er beim Sturz teilweise oder komplett bewusstlos war.