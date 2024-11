Der britische Starkoch Jamie Oliver (49) hat ein Buch wegen Beschwerden australischer Ureinwohner zurückgezogen. In seinem Jugendroman "Billy and the Epic Escape" geht es unter anderem um ein Mädchen, das zur indigenen Bevölkerung des Landes gehört. Wie der "Guardian" berichtet, hat die Gesellschaft für Bildung zu Geschichte und Tradition der australischen Ureinwohner Natsiec (National Aboriginal and Torres Strait Islander Education Corporation) das Buch scharf kritisiert.

von APA