St. Pölten spielt erneut in Frauen-Champions-League

St. Pölten startete blitzartig und lag nach nicht einmal zehn Minuten bereits mit 2:0 in Front. Valentina Mädl, die in der 3. und 10. Minute traf, zeichnete dafür verantwortlich. Melike Pekel legte in der 34. Minute noch einen Treffer vor der Pause nach, weitere Chancen ließen die Niederösterreicherinnen ungenutzt.

Auch in der zweiten Hälfte geriet der Erfolg von Österreichs Frauen-Serienmeister, der das Hinspiel mit 3:0 gewonnen hatte, nicht mehr in Gefahr. Tea Vračevic war in der 67. Minute mit dem 4:0 zur Stelle, Mateja Zver (88.) besorgte mit einem verwandelten Foul-Elfmeter den Schlusspunkt.

Ausgelost werden am Freitag vier Vierergruppen, aus denen sich die acht Teams für das Viertelfinale herauskristallisieren. Heuer ist die letzte Saison mit der Gruppenphase in dieser Art, bevor das Format wie bei den Männern auf eine große Liga umgestellt wird.