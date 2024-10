St. Pölten in CL gegen Manchester knapp an Sensation vorbei

Die Fußballerinnen des SKN St. Pölten haben in der 2. Runde der Frauen-Champions-League eine kleine Sensation knapp verpasst. Der österreichische Meister unterlag am Mittwochabend in der Wiener Generali-Arena dem englischen Vizemeister Manchester City trotz 2:1-Führung mit 2:3 (1:1). Der Siegtreffer der Gäste fiel erst in der 80. Minute. Nach dem 0:2 vor einer Woche bei Hammarby IF bleibt die Elf von Trainerin Liese Brancao vorerst weiter ohne Punkte in der Königsklasse.

von APA