Im Römersteinbruch von St. Margarethen lässt man im kommenden Sommer wieder eine Opernparty steigen - und erstmals den Holländer fliegen. Richard Wagners Frühwerk "Der fliegende Holländer" wird ab 9. Juli die Felsformationen unweit des Neusiedler Sees in norwegische Fjordwände verwandeln. Dieses Konzept für die erste Wagner-Oper in St. Margarethen überhaupt enthüllten die Verantwortlichen am Mittwoch.

von APA