Springreiter Kühner gewinnt Global Champions Tour

Der Olympia-Teilnehmer war mit acht Punkten Rückstand in den Finalbewerb gegangen, machte aber auf seinem Top-Pferd Electric Blue mit Rang fünf ausreichend Punkte auf Kukuk (Platz 11) gut. Kühner schaffte in diesem Jahr einen Turniersieg in St. Tropez und zweite Plätze in Miami Beach und Monaco.