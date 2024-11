Springer Nature von Währungseffekten und Verkauf belastet

Der deutsche Wissenschaftsverlag Springer Nature hat heuer in den ersten neun Monaten weniger Umsatz erzielt. Die Erlöse sanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,1 Prozent auf 1,37 Mrd. Euro, wie der Verlag am Dienstag in Berlin mitteilte. Springer Nature hatte vor allem mit negativen Wechselkurseffekten zu kämpfen und verkaufte einen Geschäftsbereich rund um Transport und Verkehrssicherheit.

von APA