Nach seiner Wiederwahl zum Präsidenten der Österreichischen Bundes-Sportorganisation Sport Austria hat Hans Niessl am Freitag in Wien zu einem Umdenken in der öffentlichen Wahrnehmung des Sports appelliert. Nicht nur wegen aktueller Wertschöpfungszahlen und Steuereinnahmen, sondern auch was die gesundheitliche Prävention betrifft. Auch weil der Sport Ersparnisse für das Gesundheitssystem bringt, will man künftig nicht um Förderungen bitten müssen.

von APA