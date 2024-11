George Harrison hatte Anfang bis Mitte der 70er-Jahre einen Lauf: Nach dem Album "All Things Must Pass" und der Veröffentlichung des Mitschnitts der Benefizshow "Concert for Bangla Desh" war er der erfolgreichste Ex-Beatle. Mit dem Nachfolgewerk "Living in the Material World" (1973) untermauerte er diesen Status. Das Album kletterte in den USA an die Chartspitze, in Großbritannien auf Platz 2. Nun erscheint eine Neuauflage, die der Klasse Harrisons gerecht wird.

von APA