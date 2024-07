Spice Girl Mel B bekommt Ehrendoktorwürde

Musikerin Melanie Brown - bekannt als Spice Girl Mel B - soll eine Ehrendoktorwürde erhalten. Eine Universität im nordenglischen Leeds will die 49-Jährige auszeichnen. Damit soll sowohl ihr Einsatz für Opfer häuslicher Gewalt als auch ihre Musikkarriere gewürdigt werden, wie die Leeds Beckett University ankündigte. "Mein Vater wäre so stolz", so Brown in einem via Social Media veröffentlichten Video. Sie selbst sei sprachlos.

von APA