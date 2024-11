Bei einem spektakulären Überfall in der norditalienischen Stadt Piacenza hat eine organisierte Bande am Sonntag aus Lastwagen und einem Lager des Logistikunternehmens DHL Smartphones, PCs und Tablets im Wert von rund einer Million Euro geraubt. Sie waren mit Waffen in den Hof des Unternehmens eingedrungen und hatten die Wächter bedroht.

von APA