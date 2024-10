Später Rapid-Sieg beim 2:1 gegen Hartberg

Mit einem spät eingefahrenen 2:1-Sieg über den "Angstgegner" Hartberg hat Rapid die zweite Tabellenposition in der Fußball-Bundesliga einzementiert. Nach dem Abschluss der 10. Runde liegen die Wiener weiter einen Punkt hinter Tabellenführer Sturm. Für den neuen TSV-Trainer Manfred Schmid war es nach drei Siegen die erste Niederlage. Die fünftplatzierte Wiener Austria feierte beim 1:0 in Klagenfurt den ersten Saison-Auswärtssieg. Der LASK (7.) jubelte über ein 2:1 in Tirol.

von APA