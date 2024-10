Spatenstich für neue Justizanstalt Klagenfurt

Für den seit Jahren geplanten Neubau der Justizanstalt Klagenfurt ist am Dienstag der Spatenstich erfolgt. Das 170 Millionen Euro teure Objekt nördlich des Flughafens ersetzt das in die Jahre gekommene Gefängnis in der Klagenfurter Innenstadt. 425 Häftlinge sollen Platz haben, die Fertigstellung ist für Ende 2027 anberaumt.

von APA