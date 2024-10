Spanien im Nations-League-Viertelfinale

Die Spanier diktierten die Partie bei strömendem Regen in Cordoba von Beginn an klar, Aymeric Laporte sorgte per Kopf in der fünften Minute für das 1:0. Alvaro Morata, der kurz zuvor einen Elfmeter vergeben hatte, legte in der 65. Minute nach. Den Endstand fixierte Alex Baena aus einem Freistoß (77.). Kurz davor hatte der Ex-Salzburger Strahinja Pavlovic die Rote Karte gesehen. Die Spanier halten bei zehn Punkten, dahinter folgen Dänemark (7), Serbien (4) und die Schweiz (1). Die Eidgenossen holten mit dem Heim-2:2 gegen die Dänen ihren ersten Punkt.

In Glasgow gaben die Portugiesen mit Cristiano Ronaldo durch das torlose Remis erstmals Zähler ab und ergatterten damit bisher zehn Punkte. Die zweitplatzierten Kroaten erkämpften in einer spektakulären Partie in Warschau ein 3:3 gegen Polen und haben nun alle Trümpfe in der Hand - der WM-2022-Semifinalist hat zwei Partien vor Schluss drei Punkte Vorsprung auf die Polen und obendrein das direkte Duell gewonnen. Die Schotten stehen bei einem Zähler.