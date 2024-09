Spanien gewinnt in Nations League mit 4:1 in der Schweiz

Titelverteidiger Spanien hat in der zweiten Runde der Fußball-Nations-League den ersten Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Luis de la Fuente gewann in Genf gegen die Schweiz nach langem Unterzahlspiel mit 4:1. In der Parallelpartie der Gruppe A4 besiegte Dänemark in Kopenhagen Serbien mit 2:0. In Pool A1 schoss Cristiano Ronaldo mit seinem 901. Karriere-Tor Portugal zu einem späten 2:1-Erfolg gegen Schottland. Kroatien bezwang in Osijek Polen mit 1:0.

von APA