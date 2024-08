Sorge vor Alzheimer sinkt trotz steigender Erkrankungszahlen

Die Sorge, an Alzheimer zu erkranken, ist im Lauf der Jahre gesunken. Die Fallzahlen von Demenz sind aber stetig steigend, warnt die MAS Alzheimerhilfe zu einer aktuellen Umfrage. Die größere Angst haben die Österreicherinnen und Österreicher vor Krebs (39 Prozent), Schlaganfall (14) und Herzinfarkt (zehn Prozent). Alzheimer folgt mit neun Prozent an vierter Stelle, vor zwei Jahren war es in der gleichen Befragung noch Platz drei und vor sechs Jahren Rang zwei hinter Krebs.

von APA