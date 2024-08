Sonja Pikart erhält den Österreichischen Kabarettpreis 2024

Der Österreichische Kabarettpreis 2024 geht an Sonja Pikart. Die aus Aachen stammende Künstlerin darf zusammen mit Berni Wagner und Christoph Fritz bei der Verleihung am 12. November auch den Programmpreis für "Ghöst - Eine Halloweenshow" entgegennehmen, wie in einer Aussendung vom Donnerstag bekanntgegeben wurde. Über den Förderpreis darf sich Christina Kiesler freuen. Der Sonderpreis geht an Wir Staatskünstler.

von APA