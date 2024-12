Sommersaison 2024 brachte Rekord bei Zahl der Nächtigungen

Dank der Gäste aus dem Ausland ergab sich auch der Rekord. Denn hier gab es ein Plus von 1,3 Prozent auf 57,81 Mio. Übernachtungen. Bei den Inlandsreisenden allerdings gab es ein - wenn auch kleines - Minus von 0,4 Prozent auf 23,78 Mio. Nächtigungen.

Die Zahl der Ankünfte in der Sommersaison stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um 2,4 Prozent. Es gab ein Plus auf 26,36 Millionen. "Österreich ist eine weltweit gefragte Tourismusdestination und diese beeindruckenden Zahlen zeigen, dass wir unseren Gästen eine hohe Servicequalität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten", wurde Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) in einer Aussendung zitiert.

Nach Herkunft blieben die Deutschen die mit Abstand wichtigste Gästegruppe. Aus dem großen nördlichen Nachbarland gab es 31,66 Mio. Übernachtungen (plus 0,2 Prozent).

Zweitwichtigstes Herkunftsland sind die Niederlande. Hier gab es ein Minus bei den Nächtigungen von 3,1 Prozent auf 4,21 Millionen. Einen kleinen Rückgang gab es auch bei den besonders zahlungskräftigen Gästen aus der Schweiz samt Liechtenstein von 0,3 Prozent auf 2,48 Millionen Übernachtungen. Mehr Gäste kamen aus Tschechien (plus 3 Prozent, 1,75 Mio.), Italien (plus 2,7 Prozent, 1,62 Mio.) und den USA (plus 15,3 Prozent auf 1,49 Mio.).

Auch im Oktober für sich gab es einen Übernachtungsrekord von 9,05 Millionen (plus 6 Prozent). Die Ankünfte erhöhten sich um 7,2 Prozent auf 3,25 Mio.

Übers gesamte Jahr gerechnet wurde die Marke von 100 Millionen Übernachtungen in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen bereits im Oktober überschritten, hieß es von der Statistikbehörde. Vor einem Jahr war das erst im November der Fall gewesen. Konkret gab es von Jänner bis inklusive Oktober 136,1 Mio. Übernachtungen. Das ist ein Plus von 1,1 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode (134,59 Mio.). 100,7 Mio. Übernachtungen kamen von Ausländerinnen und Ausländern, der Rest von Österreicherinnen und Österreichern.