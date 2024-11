Ein 22-Jähriger, der seinen Vater mit neun Messerstichen getötet haben soll, steht am Donnerstag in Ried im Innkreis vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft beantragt zusätzlich zu einer Verurteilung eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Der Tat war ein Streit vorausgegangen, im Zuge dessen das Opfer zu einer Schusswaffe gegriffen hatte. Die Staatsanwaltschaft sieht im Tatablauf dennoch Mord.

von APA